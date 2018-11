Polițistul care și-a ucis fiul a lăsat bilete de adio. Fosta soție a leșinat când a auzit ce a făcut

Incident şocant petrecut, sâmbătă, într-un cartier din Piteşti. Un poliţist de la Crima Organizată şi-ar fi împuşcat fiul de 3 ani şi apoi s-ar fi sinucis. Totul ca să se răzbune pe mama copilului, o poliţistă de care bărbatul divorţase recent.

Femeia de 29 de ani a fost cea care a dus dimineaţa copilul la tatăl lui, care deţine custodie comună. Bărbatul nu a mai răspuns la telefon, iar, alertată, femeia i-a găsit pe amândoi fără suflare în locuinţă.

Procurorul de caz a dezvăluit că polițistul a lăsat mai multe bilete de adio în care încearcă să își justifice faptele.

Părinţii băieţelului au divorţat săptămâna aceasta la notar şi au obţinut custodie comună pentru fiul lor în vârstă de 3 ani şi 7 luni. Dimineaţa, tânăra l-a dus pe cel mic la tatăl lui. După prânz, când a văzut că fostul soţ nu mai răspunde la telefon şi nici la uşă, femeia a sunat la 112. Pompierii au deblocat uşa, iar înăuntru i-au găsit pe cei doi - tată şi fiu - împuşcaţi.

Medic SMURD: "Sunt şocată, mi-au dat şi lacrimile, nu am văzut niciodată aşa ceva, erau amândoi împuşcaţi, nu am mai putut să-i salvăm."

Vecinii s-au îngrozit când au auzit împuşcăturile din apartament, iar apoi au aflat despre tragedie. Dimineaţa, o vecină chiar se jucase cu băieţelul.

Vecină: "Am auzit că vecinul şi copilul au fost găsiţi împuşcaţi, nu-mi vine să cred, cum să faci aşa ceva, am auzit că au fost în divorţ, dar el mereu se plimba cu copilul, era ok".

Localnică: "M-a sunat verişoara mea să vin repede că a auzit împuşcături în bloc".

Mama copilului şi bunica maternă au leşinat când au văzut ce s-a întâmplat cu cei doi. Ambulanțele le-au transportat la spital pentru îngrijiri.

Vecini: "Nu ne vine să credem, îl vedeam mereu cu copilul, îl iubea foarte mult, nu te aştepţi la aşa ceva."

Cei doi foşti soţi fuseseră colegi de promoţie la Academia de Poliţie şi lucrau amândoi în domeniu: el în cadrul Antidrog - la Crima Organizată, iar ea la Serviciul Economic.

Surse neoficiale susţin că tânără de 29 de ani avea un nou iubit, tot poliţist, iar fostul soţ aflase. Martorii povestesc că poliţistul chiar ar fi amenințat-o pe femeie că îi va lua viaţa.

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR: "Nu se afla în curs de cercetare administrativă sau prealabilă, iar soţia acestuia nu depusese nicio sesizare cu privire la bărbatul despre care vorbim."

Criminaliştii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat. Poliţistul a fost testat psihologic ultima oară în ianuarie 2018, test pe care l-a promovat.

Arma crimei este pistolul lui din dotare pe care l-a luat vineri acasă.