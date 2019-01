Planul bolnav al unui tânăr furios pe femei pentru că este virgin

Washington Post

Un tânăr de 27 de ani din Colorado, Statale Unite, a fost arestat sub acuzații de terorism după ce a publicat pe internet mesaje în care anunța un plan ”de a ucide cât mai multe femei” din cauză că este virgin.

Christopher Wayne Cleary și-a manifestat online intenția de a ucide tinere pentru că mai multe fete nu au vrut să întrețină relații sexuale cu el, relatează autoritățile din Utah, potrivit washingtonpost.com.

”Nu este nimic mai periculos decât un bărbat pregătit să moară. Tot ce mi-am dorit este o prietenă, nu 1000, nu o mulțime de curve, nu bani sau ceva de genul ăsta. Tot ce am vrut este să fiu iubit, însă nimănui nu-i pasă că am 27 de ani și nu am avut niciodată o iubită și că încă sunt virgin. De asta plănuiesc să împușc multe persoane într-un loc public și să ajung următorul atacator în masă. Sunt pregătit să mor și pentru pe toate fetele care m-au refuzat voi face dreptate ucigând cât de multe fete văd” a scris bărbatul într-un mesaj sinistru pe pagina sa de Facebook.

Bărbatul a fost arestat sâmbătă în Provo, Utah, unde stătea la un Airbnb. Autoritățile locale erau îngrijorate de intențiile sale mai ales că în zonă era programate marșuri ale femeilor.

