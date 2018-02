Patru elefanți au murit, după ce au fost loviți de un tren în India

Niciun pasager nu a fost rănit în accidentul feroviar produs în statul indian Assam, care a dus la deraierea locomotivei, conform unui purtător de cuvânt al operatorului feroviar. Un al cincilea elefant a fost grav rănit. Pahidermele făceau parte dintr-o turmă ce migra prin dealurile împădurite din nord-estul Indiei, spune Agerpres.ro

Conform estimărilor, în statul Assam trăiesc aproape 30.000 de elefanţi asiatici, o specie ameninţată de dispariţie.

Viteza de circulaţie pe liniile ferate care trec prin zone prin care se deplasează şi elefanţii este restricţionată. Această măsură nu a pus însă capăt accidentelor. Cinci elefanţi au murit în luna decembrie, în Assam, în urma coliziunii cu un tren în apropierea unei plantaţii de ceai.

Defrişările şi dezvoltările urbane din apropierea habitatului elefanţilor îngreunează viaţa pahidermelor care sunt nevoite să străbată distanţe din ce în ce mai mari în căutarea hranei.

Condition of wildlife in Assam : 4 wild elephants killed aftr train hit a herd crossing tracks in Hojai district of Assam on Saturday night. One young calf seriously injured & fighting to remain alive. This is d 2nd case aftr 6 elephants were mowed down by train few months back pic.twitter.com/z3UZPf3N59