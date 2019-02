Patru copii au ars de vii într-un incendiu, în UK. De ce au fost arestați părinții

Riley (8 ani), Keegan (6), Tilly Rose (4) și Olly (3) au murit toți arși de vii în incendiul care a izbucnit, joi, în casa familiei din Stafford.

Părinții celor patru, Natalie Unitt (24 de ani) și Chris Moulton (28 de ani), au fost arestați, vineri, fiind suspectați de omucidere, scrie The Sun.

It is with great sadness we share this picture of the four children believed to have died in today’s fire in Highfields, Stafford. Keegan, aged 6, Tilly Rose, aged 4, Olly, aged 3 and Riley, aged 8.

The family are being supported by specialist officers at this difficult time. pic.twitter.com/lkEZmabEcc