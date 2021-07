Un bărbat din Galați și-a ucis fosta cumnată, pe care o bănuia de vrăjitorie

Scene ca în Evul Mediu în județul Galați. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut, după ce a ucis o femeie pe care o bănuia de vrăjitorie.

Omul a fost părăsit de partenera de viață și era convins că vinovată de despărțire era sora femeii, care i-ar fi făcut farmece. Victima a fost găsită fără suflare de un băiat care venise în vizită la ea. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz cutremurător.

Femeia ucisă, în vârstă de 48 de ani, era vecină cu suspectul. De fapt, trebuia să treacă prin curtea lui, ca să ajungă acasă. Bărbatul ar fi atacat-o joi seară, când se întorcea de la cumpărături. Trupul fără viață a fost descoperit câteva ore mai târziu.

Bărbat: "Aseară, când am venit de la serviciu, am văzut Poliția și am întrebat femeile astea ce s-a întâmplat și cică: ”Băi, a omorât-o pe cumnata”."

Vecinii spun că suspectul obișnuia să bea, dar că, de o lună, nu se mai atinsese de alcool. Era supărat că femeia iubită nu vrea să se întoarcă la el și o acuza pe sora acesteia că i-ar fi distrus căsnicia. Mai mult, era convins că metodele ei erau necurate.

Femeie: ”Așa a zis!”

Reporter: ”Ce?”

Femeie: ”Că-i face farmece, dar nu știu dacă-i făcea. A adus și popa aici, a făcut agheasmă ca să-l scape de farmece. Candela aprinsă o avea tot timpul, dar de ce s-a întâmplat asta, nu știm nimic, nimic."

Întreaga comunitate este acum în stare de șoc.

Maricel Gheoca, primar com. Ivești: "Din discuțiile cu preotul paroh am înțeles că băiatul era obsedat că cumnata lui îi face farmece. Se pare că eșecul în căsnicie, faptul că s-a separat de soție l-a făcut să creadă că cumnata lui îi face farmece."

Victima, spun oamenii, era o femeie obișnuită, care niciodată n-a stârnit suspiciuni.

Cel care a găsit-o pe victimă căzută la pământ a chemat Ambulanța, dar echipajul medical a constatat că femeia murise de câteva ore.

Mihai Polinschi, Ambulanța Galați: "Echipajul care s-a deplasat a constatat că era vorba de o femeie de 48 de ani căzută în curte, în grădina ei, decedată, cu un traumatism cranio-cerebral grav."

Suspectul nu era acasă, dar polițiștii l-au găsit prin sat. Bărbatul și-a recunoscut fapta și a fost reținut pentru omor.