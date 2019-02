Obsesia pentru Slender Man l-a transformat într-un ucigaș la doar 16 ani

Facebook.com

Un tânăr de 16 ani, obsedat de personajul fictiv Slender Man, este ucigașul unei fetițe de doar 6 ani, Alesha MacPhail, pe care a răpit-o din patul ei, a violat-o și apoi a omorât-o.

Aaron Campbell a fost numit pentru prima dată în presa din Marea Britanie, după ce magistratul care judecă oribila crimă, petrecută în iulie 2018, a ridicat restricțiile privind protecția identității acestuia.

Judecătorul a luat această decizie din cauza pericolului social pe care îl reprezintă adolescentul de 16 ani, prezentat ca un criminal în serie în devenire.

#AleshaMacPhail: Six-year-old girl suffered 117 'catastrophic' injuries, murder trial told

In day of distressing evidence, accused's mother also reveals she called police after home CCTV showed son leaving house in dead of night ???????? ???????????????????????????? https://t.co/uoRYEIz70k — Fashion 2 Dream (@fashion2dream) February 15, 2019

Publicația The Sun scrie că Aaron Campbell este un tânăr dornic să dobândească faima pe Youtube, dar care era obsedat de sadism și jocuri video violente.

Anchetatorii au descoperit că tânărul jupuia pisici, pe care le îngropa în curtea casei sale, și era obsedat de Slender Man, un personaj macabru, înalt, slab şi fără chip, care duce copiii în pădure și îi omoară.

#AleshaMacPhail murder: Judge agreed to lift ban on naming teenager killer after appeal from media https://t.co/xbhRJIW9EN — HeraldScotland (@heraldscotland) February 22, 2019

Profilul unui criminal

Anchetatorii au descoperit obsesia lui Aaron pentru Slender Man după ce i-au verificat computerul.

Adolescentul era bântuit de personajul macabru și a pus la cale un plan pentru a-și transforma fantezia într-o realitate îngrozitoare, spun anchetatorii.

Slenderman 'inspired' Alesha MacPhail's killer - and young girls who stabbed palhttps://t.co/LELIJHf6rY pic.twitter.com/9bQrAGZIdE — Daily Mirror (@DailyMirror) February 22, 2019

“Am reușit să oprim un viitor criminal în serie. Am găsit căutările lui cu Slender Man și pot să spun că investigatorii au fost șocați de ce au găsit. Unele dintre lucrurile pe care acest personaj le-a făcut și ceea ce s-a întâmplat cu Alesha au fost copiate unu la unu“, a declarat o sursă, citată de The Sun.

Copila a avut parte de o moarte îngrozitoare

Pe 2 iulie 2018, Aaron a intrat în casa bunicilor Aleshei MacPhail, de pe insula Bute din Scoția, a răpit-o pe fetița de 6 ani din patul ei, a dus-o pe o plajă, într-un hotel abandonat, unde a ucis-o.

Lets hope today wee Alesha is given justice. Just 6 years old, still a baby, this is stuff of nightmares. RIP Angel xxxx #AleshaMacPhail #JusticeForAlesha x pic.twitter.com/VqSxUFcq8p — GhirlBoss???? (@Jaynex4MacD) February 21, 2019

În momentul în care a fost găsită, fetița avea 117 răni pe corp, agresiunile sexuale fiind de-a dreptul barbare.

Pentru fapta sa, adolescentul de 16 ani riscă pedeapsa cu închisoare pe viață.

LATEST | Police have now released a mug shot of #AleshaMacPhail's killer Aaron Campbell. The media can now reveal his identity after restrictions were lifted. Join us on @wavefmnews at 3pm when we hear from those involved in today's court discussions. #news pic.twitter.com/3CUlnTdsJi — Wave FM News (@wavefmnews) February 22, 2019

Un alt caz Slender Man

Un prim caz Slender Man a apărut în 2014. Atunci, două fete de 12 ani din Wisconsin (SUA), Morgan Geyser și Anissa Weier, și-au ademenit prietena, Peyton Leutner, în pădure unde au înjunghiat-o de 19 ori, susținând că a fost un tribut plătit acestui personaj fictiv care a apărut ca un fenomen pe internet în 2009.

Morgan Geyser a fost condamnată la 40 de ani într-o unitate psihiatrică, în timp ce Anissa Weier a primit o pedeapsă de 25 de ani într-o instituție de boli mintale.

