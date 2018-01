O tânără s-a spânzurat, după ce i-a dezvăluit iubitului ei că îl înșală

Charlotte Guy, în vârstă de 17 ani, i-a trimis mesajul iubitului ei, Jack Hurst, în vârstă de 20 de ani. Potrivit informaţiilor din anchetă, imediat după aceea, tânăra i-a trimis un mesaj lui Jack în care îi cerea iertare şi s-a spânzurat. Ea a scris: "Adio. Te rog, iartă-mă!", înainte să îi scrie: "Te iubesc", potrivit The Sun

Într-un comunicat, tânărul a precizat că adolescenţa a vrut să se despartă de el cu câteva zile înainte să se sinucidă, spunând că nu are încredere în el. El a declarat că Charlotte a ieşit în oraş, de unde i-a scris că ar vrea să vorbească, dar acesta nu i-a răspuns, fiindcă era ocupat.

După aceea, aceasta i-a trimis un mesaj pe Snapchat care era destinat prietenei ei, dar dintr-o eroare i l-a trimis lui. În acel mesaj ea i-a dezvăluit că a întreţinut relaţii sexuale cu altă persoană.

Tânărul a încercat să o sune în repetate rânduri, văzând acest mesaj. Înainte să recurgă la acest gest, Charlotte a consumat cocaină şi era sub influenţa alcoolului.

Girl hanged herself after accidentally sending Snapchat to her boyfriend revealing she'd slept with someone else https://t.co/F9ooRjLrRT