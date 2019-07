O tânără din Sibiu și-a ucis din senin tatăl. Vecin: ”Era foarte cuminte”

O tânără de 23 de ani din Șura Mare, judeţul Sibiu, este cercetată pentru fapte care au şocat întreaga comunitate.

În miez de noapte, şi-a înjunghiat mortal tatăl, spun procurorii. Crima s-a săvârşit atât de repede, fără niciun preambul, încât mama şi cele două surori mai mici ale suspectei nu au avut răgaz să intervină. Suspecta a fost internată la un spital de psihiatrie, pentru expertiză.

Femeia de 23 de ani este cea care a chemat poliţia acasă, spunând că şi-a găsit tatăl mort. Ulterior, a recunoscut că ea l-a ucis, însă declaraţiile sale sunt contradictorii. Tânăra a susţinut la un moment dat că părintele ar fi abuzat-o sexual, dar apoi a negat acest lucru. Fraţii ei mai mari au predat autorităţilor documente medicale din care rezultă că a avut probleme psihice.

Pe de altă parte, tânăra era plecată mai tot timpul în străinătate, iar apropiaţii nu exclud varianta ca ea să fi devenit o consumatoare de droguri.

Tânăra revenise în ţara de câteva zile.

Vecină: ”Fata a aşteptat să adoarmă, să adoarmă toţi şi apoi o tăbărât pe el şi l-a lovit cu cuţitul. Eu cred că fata a fost drogată, a fost prin Turcia, numai 2-3 zile stătea, pleca iar.”

Fost zidar, bărbatul şi-a dedicat întreaga viaţă familiei, spun vecinii.

Vecină: ”Era o familie modestă, nu făceau scandaluri, erau ok. Cel puţin fata mare, a gătat școala, era foarte cuminte. Am rămas şocată când am văzut ce a făcut. Îşi ajuta familia, le dădea bani, venea o dată la nu ştiu cât şi le dădea bani.”

Anchetatorii au încercat să afle de la tânără mobilul crimei, însă nu au putut desluşi mare lucru.

Fraţii ei trebuie să aibă grijă acum de celelalte două surori rămase în casa familiei, o tânără care abia a terminat liceul şi o adolescentă de 13 ani.