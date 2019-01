O tânără care făcea alpinism în costum de baie, găsită moartă într-un parc național. FOTO

Gigi Wu, de 36 de ani, s-a autointitulat „Alpinista în bikini”. Femeia a pornit singură într-o expediție în Parcul Național Yushan. La o săptămână după ce a pornit, tânăra și-a sunat o prietenă cerându-i ajutorul, după ce a căzut într-o râpă, scrie Daily Mail.

