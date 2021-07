O șoferiță de 21 de ani a murit după s-a ciocnit cu un TIR. Nici nu a încercat să îl evite

O tânără de 21 de ani a murit pe o șosea din Mureș după ce a intrat cu mașina într-un TIR. Fata a ajuns cu autoturismul pe contrasens și în zadar a încercat șoferul mastodontului să evite impactul, care s-a dovedit a fi mortal pentru ea.

Cumplitul accident a avut loc pe un drum judeţean, la ieşire dintr-un sat din Mureș. După cum povestesc martorii, fata de 21 de ani a ajuns cu maşina pe celălalt sens de mers, unde a intrat pur şi simplu sub TIR, fără să schiţeze vreo manevră de evitare a impactului. Şoferul mastodontului spune că a frânat și a tras de volan, dar în zadar.

Șofer: "A depăşit axul drumului. În momentul respectiv am început să frânez, m-am pregătit oarecum să îi las un spațiu să revină. Din partea ei nu am văzut nici o reacţie. Nu ştiu dacă vorbea la telefon sau ce făcea, destul că nu a privit în faţă.”

Martor: "Am înţeles că a depăşit mai multe maşini. S-a întâmplat, a depăşit, a obosit, se întâmplă, oboseala, căldura. A tras în şanţ, a vrut să evite bietul om, dar nu a mai reuşit.”

Ajunşi în zonă, salvatorii au dat peste o imagine tulburătoare. Autoturismul s-a transformat într-o capcană de fier pentru conducătoarea auto, rămasă captivă înăuntru. Zeci de minute s-au chinuit pompierii să o recupereze din maşina distrusă aproape în totalitate.

Citește și Unul dintre cei 5 supraviețuitori ai accidentului din Bacău, transferat cu un elicopter SMURD la București

Todut Răul, şef garda de intervenţie: "Intervenţia a fost una foarte dificilă, victima a fost prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului.”

dr. Dan Vatau, medic SMURD: "Am găsit o victimă aflată în stop cardio-respirator, încarcerată, cu abord dificil, extrasă, iar în momentul extracţiei am constatat că prezenţa leziuni incompatibile cu viaţă şi am fost nevoiţi să declarăm decesul. Era singură victimă din autoturism.”

Şoferul TIR-ului a fost supus probei cu etilotestul şi nu consumase băuturi alcoolice. Din cauza accidentului, circulația a fost blocată pe ambele sensuri şi s-au format cozi de maşini care s-au întins pe aproximativ cinci kilometri.