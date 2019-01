O prostituată româncă i-a luat unui italian mii de euro minţind că e badante. "Te distrug"

Un italian de 40 de ani susţine că a fost sedus şi părăsit de o tânără româncă.

Un bărbat de 40 de ani din oraşul Bari a depus plângere la Parchet, susţinând că a fost înşelat de o tânără româncă. „M-a sedus, credeam că e sinceră. Mi-a zis că a venit ăn Italia din România ca să devină badante. Mi-a cerut să o ajut şi nu am ezitat”, a relatat bărbatul, potrivit Gazzetta del Mezzogiorno.

„Mi-a ascuns până în ultima clipă că e de fapt escortă. Când am aflat, am crezut că îmi cade cerul în cap. Am realizat că m-am îndrăgostit de o prostituată”, a povestit el.

Când italianul i-a spus că o iartă, cu condiţia ca ea să renunţe la prostituţie, tânăra i-a replicat că nu poate. Omul i-a cerut atunci înapoi banii pe care îi împrumutase, dar românca nu doar că i-a spus nu, dar l-a ameninţat şi i-a cerut mai mulţi bani.

Potrivit italianului, românca, pe care a cunoscut-o într-o cafenea din Bari, l-ar fi minţit că îşi caută de muncă în Italia pentru a-şi întreţine părinţii rămaşi în ţară, grav bolnavi, şi că deja şi-a cheltuit toate economiile. L-a rugat să-i împrumute bani, promiţând că-i dă înapoi imediat ce-şi găseşte un loc de muncă.

Italianul i-a împrumutat iniţial 3.000 de euro, iar în final sumele pe care i le-a dat au ajuns să totalizeze 20.000 de euro. Când omul a aflat cu ce se ocupa ea de fapt tânăra i-a spus că nu-i dă nimic înapoi şi chiar l-a ameninţat: „Îţi distrug viaţa, o să rămâi pe drumuri, le spun tuturor că tu m-ai pus să mă prostituez”.

Disperat, bărbatul a mers la Parchet. Omul spune că nu e un caz izolat şi că mulţi alţi compatrioţi de-ai săi ar fi prinşi în astfel de relaţii.

