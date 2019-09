O pacientă s-a spânzurat în spital, în timp ce asistentele se jucau pe telefon

Două asistente sunt acuzate că nu au avut grijă de tânăra care s-a sinucis într-un spital de boli psihice, informează Mirror.

Potrivit autorităților, în timpul în care tânăra își lua viața, asistentele se jucau pe telefoane și își planificau vacanțele, în loc să-și respecte programul de a verifica pacienții în mod regulat.

Fata în vârstă de 22 de ani a fost găsită moartă, desi se știa despre ea că a mai încercat să se sinucidă și în trecut.

Vulnerable woman, 22, hanged herself in hospital while nurses 'played on phones'https://t.co/c9Fp4lUncu pic.twitter.com/y81GgoW7Mx