O mașină a ajuns în fața trenului, după ce s-a ciocnit cu o alta, la Bistrița Năsăud

A fost o seară neagră, în Bistriţa-Năsăud. O femeie de 42 de ani a murit, după ce maşina în care se afla împreună cu câteva vecine, s-a răsturnat.

Iar într-o altă localitate patru oameni au ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident cu o dinamică greu de înţeles. Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele ajuns pe calea ferată, cu doar câteva fracţiuni de secundă înainte să vină trenul. Impactul a fost inevitabil.

Cele două maşini s-au ciocnit frontal, în localitatea Feldru, iar una dintre ele a plonjat pur şi simplu pe calea ferată, în fatza trenului accelerat Iași - Timișoara, în care se aflau 250 de pasageri.

Localnic: „Prima dată s-a auzit o frână şi apoi o bubuitură puternică, una puternică şi una mai aşa."

Localnic: „S-au izbit, s-au ciocnit şi au ajuns în fata trenului. Înainte de a se opri a sunat îndelung."

În maşină strivită de tren se aflau şoferul de 22 de ani şi un amic, de 21 de ani, iar în celălalt vehicul şoferiţa de 30 de ani şi soţul ei, în vârstă de 40 de ani.

Martor: „Când am realizat că e trenul oprit am sărit jos şi am fugit la ei."

La fața locului au ajuns rapid şi mai multe echipe de salvare. În afară de bărbatul de 40 de ani, toţi cei aflaţi în automobile au avut nevoie de ajutorul celor de la descarcerare.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU BN: „Ambele autoturisme au fost distruse în proporţie de 100%. Intervenţia a fost una extrem de dificilă. A durat aprox 40 de minute extragerea victimelor."

Mihaela Kuron, medic SMURD: „Toate cele patru victime erau în stare foarte gravă, şocată, au necesitat monitorizare şi stabilizare."

În urma impactului extrem de violent, a fost avariată şi locomotiva trenului, ceea ce a dus la o întârziere de trei ore a garniturii cu destinaţia Timişoara.

Tot miercuri, s-au petrecut scene dramatice şi în localitatea Livezile. O femeie de 42 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui grav accident. Era în maşină cu o vecină, o tânără de 26 de ani, aflată la volan, cu mama şi fiica acesteia, în vârstă de 11 luni, şi cu o altă vecină. Şoferiţa ar fi încercat să evite un şofer şi a intrat cu automobilul într-un cap de pod, apoi s-a răsturnat.

Șoferiţă: „Mi-a ieşit mai în faţă de axul drumului şi am pus frâna am dat în stânga şi din stânga m-a aruncat în pod. Nu am avut viteza aşa mare."

Şoferul respectiv o contrazice însă.

Șofer: „Am văzut că vine foarte tare. Şi atunci am frânat şi a intrat în derapaj de aici, s-a pierdut cu firea, poate a accelerat mai tare."

Impactul i-a fost fatal femeii de 42 de ani, care s-a stins în scurt timp la spital. Şoferiţa a refuzat să fie preluată de ambulanţă. Dar celelalte două pasagere şi copila au ajuns în grijă medicilor.

