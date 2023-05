O femeie a realizat că pereții din noua casă sunt "calzi", apoi a avut parte de șocul vieții. Este îngrozitor ce a descoperit

Amber Hall a muncit din greu pentru a-și cumpăra prima casă, dar mama a doi copii spune că experiența a fost compromisă după ce a descoperit zece creaturi "șocant de mari" care se ascundeau în pereți.

O mamă a suferit șocul vieții ei când a făcut o descoperire terifiantă în pereții noii sale case pe care a cu greu a cumpărat-o în Centennial, Colorado.

A fost încântată de achiziționarea primei sale case, dotată cu u patru dormitoare și două băi, dar nu știa, însă, că este deja locuită de creaturi periculoase (FOTO JOS).

Mama a doi copii, în vârstă de 42 de ani, a crezut că proprietatea va fi casa perfectă pentru copiii ei și cei doi câini ai lor, până când a găsit o infestare masivă de șerpi în timp ce se muta luna trecută.

KMGH

(Sursa foto: KMGH)

Amber a dezvăluit că unul dintre câinii ei a fost cel care a făcut prima descoperire de groază.

Arătând spre o ușă din spatele peretelui garajului ei, Amber a declarat pentru presa din SUA: "Încercam să despachetez, iar câinele meu s-a ghemuit și a început să se plimbe foarte încet pe aici. M-am apropiat să văd la ce se uita, crezând că este un păianjen sau ceva de genul acesta, și erau două găuri mici chiar aici și am văzut șerpi care se strecurau pe perete. Așa că am intrat în panică".

Șerpii, pe care Amber i-a descris ca fiind "șocant de mari", erau încolăciți într-o crăpătură din perete, notează DailyStar.

„Sunt speriată de moarte”

După ce a pus mâna pe perete, femeia a făcut o altă descoperire înfiorătoare: era cald - ceea ce sugera că acolo erau mai mulți șerpi.

De atunci, Amber a descoperit un total de 10 șerpi masivi.

KMGH

(Sursa foto: KMGH)

"După toate cercetările, toată lumea spune că sunt o formă de șarpe de jartieră. Dar dau și o atenționare că nimeni nu și-a văzut vreodată șarpele jartieră atât de mare", a spus ea.

Ea crede că ar putea fi chiar mai mulți și spune că descoperirea sumbră înseamnă că nu se poate bucura de prima ei casă.

"Nu pot despacheta nimic din lucrurile mele, pentru că mi-e teamă cu siguranță că sunt șerpi în cutii sau sub cutii... Este ca și cum te-ai băga în pat și, dacă cearșaful îți atinge piciorul sau ceva de genul acesta, imediat rupi pătura sau sari din pat pentru a te asigura că nu este nimic acolo. Este dur. Am 42 de ani și aceasta este prima mea casă. Am muncit toată viața pentru ea și nu mă pot bucura de ea. Copiii mei se pot bucura de ea. Sunt speriată de moarte", a adăugat ea.

Un specialist care a ajutat-o pe Hall să îndepărteze șerpii i-a spus că dimensiunea lor enormă înseamnă că aceștia trăiesc probabil pe proprietate de cel puțin doi ani. Femeia a cheltuit a cheltuit până acum 1.000 de dolari pentru a îndepărta șerpii și a spus că va trebui să rupă betonul pentru a le găsi vizuina înainte de a se simți confortabil în propria casă.

Sursa: DailyStar Etichete: , , , , Dată publicare: 05-05-2023 18:12