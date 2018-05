O mama a descoperit, după 38 de ani, că a plecat de la spital cu un alt bebeluș

youtube.com

O mamă a aflat, după aproape 38 de ani, că, în urma unei greșeli, a luat bebelușul greșit de la spital, iar în tot acest timp i-a spus “fiu” unui b[rbat care nu avea nicio legătură de sânge cu ea.

Descoperirea șocantă a fost făcută, după ce “fiul familiei” a decis să facă un test AND, iar în urma rezultatelor a descoperit că nu are nicio legătură de sânge cu cei pe care îi numea “părinți”, potrivit The Sun.

Decizia de a face acest test a apărut, după ce tânărul a observat că nu seamănă deloc cu mama și tatăl său.

“Întotdeauna m-am confruntat cu comentarii răutăcioase din partea cunoscuților. Toți îmi atrăgeau atenția că nu semăn deloc cu părinții mei și, mai în glumă mai în serios, îmi spuneau că nu sunt fiul lor. M-au deranjat atât de tare aceste zvonuri, încât am decis să fac un test AND și să le demonstrez contrariul,” a declarant tânărul originar din Brazilia.

Însă, în momentul în care a primit rezultatele, cele mai negre coșmaruri ale sale au fost confirmate. Așa a descoperit că nu este înrudit cu cuplul care l-a crescut timp de 38 de ani. Șocul a fost la fel de mare și pentru mama sa.

Ulterior, femeia a decis să afle ce s-a întâmplat cu fiul său natural și, astfel, a contactat Spitalul unde a născut, în 1980, și a cerut o listă cu toate numele nou-născuților din perioada 1 – 7 octombrie 1980.

Pe lista solicitată au apărut doar 2 nume de băieți: Romualdo și Noel. După ce a consultat mai multe fotografii, mama devastate și-a dat seama de greșeala cumplită, realizând că a crescut, în tot acest timp, un străin.

Familia și-a făcut curaj și a încercat să-l contacteze pe adevăratul fiu, însă au descoperit cu tristețe că acesta a murit în urmă cu 37 de ani, la vârsta de doar un an. De asemenea, șic ealaltă familie a desfășurat o acțiune de căutare a fiului pierdut, iar cu ajutorul presei, au reușit să-l identifice pe Romualdo, adevăratul lor copil.

Tânărul și-a cunoscut părinții biologici care locuiau la doar câteva mile depărtare, în același oraș din Brazilia. De asemenea, în urma emoționantei întâlniri, bărbatul a descoperit că mai are opt frați și 18 nepoate și nepoți.

