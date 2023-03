O fetiță de 3 ani a fost găsită înecată în toaleta unei școli. "Niciun cuvânt nu poate descrie durerea pe care o simt"

Trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit la data de 7 martie, într-o toaletă cu groapă a școlii primare Glen Grey, informează Mirror.

Mama micuței este distrusă de durere. "Nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt. Durerea este de nesuportat. Nu am mai putut să dorm de săptămâni întregi. Niciun cuvânt nu poate descrie ceea ce simt. Sunt distrusă".

On 8 March, four-year-old Langalam Viki seemingly fell into a pit toilet at her school in Vaalbank in the Eastern Cape and drowned. While the case is still under investigation, the little girl’s death has again raised the question of why these toilets ... https://t.co/vGKl1kZnOc