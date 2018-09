O fetiță a fost violată cu furtunul. Agresorul a plătit-o pentru a nu-l da de gol

Getty

O fetiță de doar 7 ani a fost violată, în New Delhi, cu un furtun. După incident, agresorul i-a oferit 10 rupii în schimbul tăcerii sale, după care a lăsat-o într-o baltă de sânge, doar cu un prosop în jurul taliei.

Mama minorei a fost cea care a descoperit tragedia: „Se ținea cu mâinile de burtică, iar când am văzut tot acel sânge mi-am pierdut cumpătul. Am simțit cum mi-a fugit pământul de sub picioare”.

În cele din urmă, fetița a reușit să-și identifice agresorul, iar un bărbat de 21 de ani a fost arestat, scrie CNN.

După incident, minora a fost transportată la spital în stare critică, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

„Ar trebui să fie spânzurat”, a mai adăugat mama victimei, referindu-se la agresor.

