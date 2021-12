O femeie și-a salvat fiul din colții unui leopard luptându-se cu animalul

Femeia stătea lângă foc cu cei trei copii ai săi, pentru a se încălzi. La un moment dat, un leopard a apărut și l-a tras pe unul dintre copii, fugind cu el, conform India Times.

Conform presei, femeia le-a spus celorlați doi copii să se ducă în colibă și a fugit după leopard. Animalul se adăpostise în niște tufișuri, cu copil. Însă femeie nu s-a lăsat și a început să încerce să alunge animalul, ajutandu-se de un băț.

"Probabil că leopardul s-a speriat de curajul femeii și a lăsat copilul. În timp ce Kiran și-a luat imediat fiul în brațe, felina a atacat-o. Totuși, ea a învins-o pe felina", a spus un oficial.

Femeia a rămas cu răni, după lupta cu animalul, și copil fiind rănit.

The woman of the village saved her little child from the leopard, this would have been the mother of real India (the land of Shivaji Maharaj)

Not like today's gentle mother who is busy eating pizza burger and her lust, who shouts help me help me every time. #IndianMother pic.twitter.com/o5V0VRhvtZ