O femeie s-a trezit cu o boală rară după ce s-a cazat într-un hotel. A crezut că e cancer, dar testele au arătat altceva

„Eu am fost cea care a găsit testul pentru această bacterie și eu am fost cea care a făcut conexiunea cu locul din care am contractat-o”, a spus Tami Burdick.

În ianuarie 2017, Burdick a mers în Connecticut într-o călătorie de afaceri, iar la două luni după ce s-a întors acasă a început să aibă mai multe simptome, între care durere la nivelul sânilor. După ce s-a analizat singura, ea a observat că are un nodul tare, potrivit Fox News.

Crezând că va fi diagnosticată cu caner la sân, Burdick și-a sunat medicul de familie și s-a programat pentru o mamografie și o ecografie în zona infectată. În urma biopsiei, i s-a spus că nu este vorba despre cancer. În schimb a fost diagnosticată cu mastită granulomatoasă, „o afecțiune inflamatorie cronică rară a sânilor”, care este incredibil de dureroasă.

„Cu siguranță am fost ușurată să știu că nu e cancer”, a spus femeia.

În ciuda faptului că a primit un diagnostic, ea tot nu știa de unde anume a luat bacteria și nu avea niciun tratament prescris. Însă, la un moment dat, Burdick a intrat într-un grup de Facebook unde a vorbit cu mai multe femei din lumea întreagă care s-au confruntat cu această problemă.

La șapte luni de la primirea diagnosticului, Burdick a efectuat un test de secvențiere a genelor, recomandat de una dintre femeile din grup.



„Mi-a salvat viața”, a mărturisit Burdick.

Testul a arătat că bacteria numită Corynebacterium kroppenstedtii, originară din mediul înconjurător și asociată cu apa, canalizarea și solul, a fost cea care a dus la îmbolnăvirea ei.

Ulterior, ea a testat apa din locuința ei, aceasta nefiind contaminată. De asemenea, nu fusese la piscină sau în alte băi.

Un studiu despre această bacterie arată că bacteria are nevoie de un punct natural de intrare. În cele din urmă, femeia și-a dat seama că a contractat-o în hotelul în care a stat.

Sursa: Fox News Etichete: , , Dată publicare: 23-07-2023 17:49