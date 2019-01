O femeie din Indonezia a fost devorată de un crocodil "îmblânzit"

Deasy Tuwo, responsabilă în cadrul unui laborator pentru perle de cultură din Minahasa, în provincia Sulawesi-Nord, a fost ucisă joia trecută de reptila de 4,4 metri lungime, relatează Agerpres.

Corpul mutilat, parţial devorat de crocodil, a fost găsit dimineaţa următoare de colegii femeii, a precizat pentru AFP un responsabil din cadrul agenţiei pentru protecţia mediului, Hendrik Rundengan.

''Potrivit primelor date, ea a căzut în incinta în care se afla crocodilul'', a adăugat el subliniind că poliţia continuă ancheta.

Crocodilul, numit ''Merry'' (''Fericit''), a fost sedat luni pentru a fi scos din incintă. Operaţiunea a durat trei ore şi a necesitat mobilizarea a zeci de persoane printre care s-au numărat responsabili din cadrul agenţiei de mediu, militari şi poliţişti, a explicat Rundengan.

A scientist was eaten alive by a 17ft long crocodile while she fed it in a facility named the CV Yosiki Laboratory.

Deasy Tuwo, 44, was giving the crocodile, named Merry, lumps of meat last Friday morning in North Sulawesi,#AdForumCo pic.twitter.com/MDClmD58qi