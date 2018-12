O femeie din India a născut în timp ce se spânzura. Reacția unei polițiste care a găsit-o

iStock

O femeie din India a dat naştere unui copil viu în timp ce se spânzura, a declarat vineri poliţia, citată de AFP.

Nou-născutul, un băieţel, a fost descoperit joi de poliţie, ţinut de cordonul ombilical al mamei, chiar deasupra solului, în oraşul Katni (statul Madhya Pradesh, centrul ţării), în timp ce corpul mamei sale atârna de o scândură.



Alertată de un telefon al soţului femeii, poliţia sosită la faţa locului nu şi-a dat seama imediat că femeia de 36 de ani tocmai născuse, însă, în cele din urmă, o poliţistă a remarcat copilul mişcându-se între picioarele femeii decedate, ascuns de sari.



"Era în viaţă. L-am curăţat, l-am învelit într-o pătură şi am aşteptat sa ajungă medicii", a declarat Kavita Sahni, poliţista care a făcut descoperirea.



"Mă bucur ca am salvat viaţa copilului, însă, din păcate, femeia a murit", a adăugat ea.



Aflat sub observaţie la un spital public din oraş, copilul se află acum în stare stabilă. Poliţia investighează motivele care ar fi putut-o determina pe femeie să-şi pună capăt zilelor.

"Atunci când s-a spânzurat s-au eliberat atât de mulţi hormoni de stres, încât a născut rapid. A împins copilul afară în timp ce era în viaţă", a explicat Anshu Jindal, o ginecoloagă şi obstetriciană indiană.

''Nu poţi naşte când eşti mort. Trebuie ca sângele să circule", a adăugat ea.



Suicidul face ravagii în rândul femeilor indiene, care reprezintă 36% dintre femeile suicidare din întreaga lume, potrivit unui recent studiu ştiinţific publicat în revista medicală The Lancet.



Printre factorii invocaţi pentru a explica această rată anormal de mare, cercetătorii citează căsătoriile timpurii şi aranjate, naşterile la vârste mici, statutul social precar şi violenţa domestică.



Potrivit datelor guvernamentale, 133.000 de indieni s-au sinucis în 2016, însă publicaţia plasează numărul acestora mult mai sus, la aproximativ 237.000.

