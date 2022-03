O femeie de 65 de ani, găsită fără suflare în casă, cu trupul plin de vânătăi. Făptașii nu au fost găsiți

Sfârșit brutal pentru o femeie de 65 de ani din județul Arad. A fost găsită fără suflare în casă, cu trupul plin de vânătăi. Cei care au ucis-o nu sunt identificați nici acum.

Cel mai probabil biata femeie a fost omorâtă de indivizi care credeau că se vor îmbogăți cu ce găsesc prin casă, deși victima nu era înstărită.

Femeia locuia singură în localitatea Pâncota, din județul Arad. De câteva zile vecinii au observat că nu e nicio mișcare prin gopodăria ei, așa că s-au îngrijorat și i-au anunțat rudele.

Vecin: ”Oamenii din jur urmăreau fumul de la coș și atunci nu a mai fost fum și au zis că ceva nu este în regulă și au dat telefon la ceva cunoștințe de la Arad și au venit și au descoperit-o moartă. Era cu vânătăi, întinsă pe pat, că s-a furat ceva sau nu știu.”

Se pare că cei care au omorât-o au intrat cu forța în casă și au bătut-o pe femeie, sperând că vor afla astfel unde își păstrează lucrurile de valoare, deși victima trăia modest, doar din pensie. Rudele au găsit-o întinsă pe pat, cu trupul plin de răni. Oamenii spun că se tem pentru siguranța lor, mai ales că faptașii nu au fost prinși.

Vecină: ”Cum să nu te sperii că ai poarta închisă și sar peste și se bagă pe tine, cum să nu te sperii, mai ales femeile bătrâne, singure. Tare s-au înfricoșat, că nu mai ai nicio siguranță.”

Vecină: ”Când am auzit am rămas încremenită. Și-i tânără, are 65 de ani, săraca. Taică-său a murit.”

Până acum nu se știe ce lucruri au fost furate din casa victimei. Polițiștii au un cerc de suspecți, dar nimeni nu a fost deocamdată reținut. A fost deschis un dosar penal pentru omor calificat și tâlhărie.