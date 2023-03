O femeie de 39 de ani și-a ucis animalul de companie, apoi l-a mâncat. Totul a fost filmat | VIDEO

Întreaga scenă a fost filmată de un bărbat, care râdea în hohote. "Ești o ticăloasă bolnavă", i-a spus femeii cameramanul de ocazie.

Imaginile înfiorătoare au ajuns pe internet, iar una dintre persoanele care le-au vizionat a sesizat Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale), care a anunțat poliția.

La audieri, Emma Parker a recunoscut că ea este persoana care apare în videoclipul respectiv, informează Mirror. Ea le-a spus oamenilor legii că l-a ajutat pe hamsterul Nibbles să moară după ce acesta fusese mușcat de unul dintre câinii ei.

De asemenea, femeia le-a mărturisit polițiștilor că incidentul a avut loc la ea acasă, în luna mai a anului trecut, însă a refuzat să dezvăluie identitatea celui care a filmat-o.

Un veterinar cu 27 de ani de experiență a vizionat videoclipul respectiv și a concluzionat că Nibbles a fost supus atât unor traume fizice, cât și psihologice, deoarece hamsterii sunt animale de pradă care pot simți frică.

Veterinarul a adăugat că, pe parcursul întregii sale cariere, nu a auzit niciodată un hamster urlând așa cum a făcut-o Nibbles în momentul în care a fost tăiat în două de stăpâna sa.

Trimisă în judecată, Emma Parker a recunoscut în fața magistraților că a provocat o suferință inutilă unui animal protejat prin lege.

Pentru fapta sa, femeia a fost condamnată, miercuri, 8 martie, la 12 luni de închisoare.

Sursa: Mirror Etichete: , , , , Dată publicare: 08-03-2023 21:24