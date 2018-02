A ajuns să cântărească 16 kg după ce a fost înfometată de bunicul ei. Cum arată tânăra acum

Femeia a spus pe Twitter că a locuit alături de bunicul ei timp de 10 ani, iar acesta a înfometat-o în mod repetat, potrivit Metro.

Originară din Kyoto, aceasta a precizat că bunicul ei abuziv "i-a interzis să mănânce", iar bărbatul "o lovea în stomac" atunci când o prindea că se hrănea pe ascuns. Apoi, era obligată să scuipe sau să vomite mâncarea, iar din cauza aceasta a ajuns la o masă corporală de doar 16 kg.

Woman shares abuse she suffered at hands of her granddad who starved her https://t.co/OPcIVvNPIz via @MetroUK