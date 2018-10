O femeie a vizitat timp de 14 ani un mormânt unde credea că este îngropată bunica sa. Ce a descoperit ulterior

Katherine Quick, în vârstă de 32 de ani, a trecut prin tragedia de a-și pierde o fiică, iar când a vrut să-i pună urna cu cenușă alături de cea a bunicii, a descoperit că rămăsițele bunicii sale nu erau acolo. Administratorii cimitirului i-au răspuns, senini, că bătrâna este îngropată la o distanță de câțiva metri, potrivit mirror.co.uk.

