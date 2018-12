O femeie a fost omorâtă în casă, în Oradea. Polițiștii îl caută pe atacator

Este alertă în judeţul Bihor. Poliţiştii şi procurorii îl caută pe asasinul unei femei găsită moartă în apartamentul ei.

Victima avea 67 de ani şi de zile în şir, n-a mai răspuns la telefon. Autorităţile au intrat în locuinţă de pe balcon.

Femeia era văduvă de aproape 10 ani, nu avea copii şi locuia singura într-un apartament din Oradea. Cineva din anturajul ei a cerut ajutorul autorităţilor.

Beniamin Coroian, preşedinte de asociaţie: „De câteva zile n-a răspuns la telefon. M-am speriat când am văzut maşina de pompieri venind. Am venit să văd despre ce-i vorba şi am aflat, cu regret, ce s-a întâmplat. ”

Procurorii au confirmat ipoteza omorului şi încearcă să construiască un cerc de suspecţi.

Mia Cotrău, Parchetul Judeţean Bihor: ”Moartea a fost violentă, cauzată de multiple lovituri aplicate victimei, cu preponderenta în zona capului dar şi prin cădere.”

Există, totuşi, suspiciunea că ar fi primit o vizită de curând.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!