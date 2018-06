O "fată de la pagina 3", antrenată de ISIS să devină următoarea "Văduvă albă"

Kimberley Miners, în vârstă de 29 de ani, a fost „fata de la pagina 3” într-un număr al tabloidului The Sun, iar acum a revenit în paginile tabloidelor britanice, însă pentru un alt motiv. Tânăra a fost arestată în baza Legii Terorismului după ce a fosre recrutată de ISIS. Tânăra a dezvăluit că fusese „spălată pe creier” antrenată să devină următoarea „văduvă albă”, după moartea lui Sally Jones, când a fost arestată.

Anchetatorii spun că Miners voia să se alăture Statului Islamic şi adoptase deja numele „Aisha Lauren al-Britaniya”. Ea a devenit suspectă după ce a postat pe Facebook imagini cu femei musulmane înarmate, dar şi cu ea însăşi purtând valul islamic – după ce a apărut topless în Sun la 18 ani.

British model #KimberleyMiners who has posed topless for UK's Sun newspaper, also known as Aisha al-Britaniya, arrested for #ISIS links. pic.twitter.com/gXFK1DJtaD