O elevă din China a rămas însărcinată, după ce a fost violată de paznic

Fetiţa de 11 ani era deja însărcinată în cinci luni, când incidentul a fost făcut public, iar familia ei a aranjat deja un avort. Suspectul, un bărbat căsătorit, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat de către autorităţile chineze sub suspiciunea de întreţinere sexuală cu un minor, conform Daily Mail

Părinţii victimei au realizat că fetiţa a fost violată la şcoală abia după ce în urma unei examinări fizice s-a dovedit că era însărcinată în 5 luni. Se pare că mama ei a observat că nu se simţea bine şi a dus-o la o clinică pentru un control medical. Femeia a rămas şocată când a auzit vestea şi a alertat poliţiştii.

Fetiţa avea 9 ani când a fost violată pentru prima oară, conforum unui membrul al familiei. Se presupună că victima se juca în locul destinat copiilor, când a fost trasă de paznic pe casa scării şi a fost abuzată sexual.



Top student, 11, falls pregnant after being 'repeatedly raped by a married security guard in her school' in China https://t.co/zvUnQz06rT