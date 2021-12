O adolescentă din Iași a fost violată în repetate rânduri de tatăl vitreg. Mama spune că este vina tinerei

Caz șocant petrecut lângă Iași. Un tată vitreg este acuzat că a abuzat de nenumărate ori de fata partenerei sale de viață.

Sătulă de acest tratament, tânăra care nu a avut parte de sprijinul mamei, dimpotrivă, l-a reclamat pe bărbat la poliție.

Coșmarul fetei de 17 ani a început în vara acestui an, când tatăl vitreg a aflat că avea o relație cu un băiat din anturajul ei și a șantajat-o. Ca să nu spună lumii a siluit-o luni la rând chiar în casa în care locuia cu fratele mai mic, dar și cu propria mama. Cazul a șocat întreaga comunitate.

„Sunt oameni fără minte. Ăștia sunt duși cu pluta. Nu ai ce să înțelegi de la ei. Ăștia trebuie exmatriculati din societate. Un om fără minte poate face așa ceva”, spune un localnic.

„E ceva de strigat la cer, nu este de comentat aici. Aici e de creierul, psihicul lui. Poate fi și al tău, și chiar dacă nu e al tău, e a altcuiva, dar dacă atât te duce creierul...Se duce la pușcărie, acolo are mâncare, are căldură, are de toate, nu îl interesează nimic. Asta e legea noastră acum!”, spune o localnică.

În toamnă, fata i-ar fi spus mamei adevărul, însă femeia nu a crezut-o. Mai mult, i-ar fi reproșat că toate s-au întâmplat din vina ei. În cele din urmă și-a sunat tatăl natural și au mers împreună la poliție.

„Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în perioada august – octombrie 2021, bărbatul ar fi constrâns o minoră să întrețînă relații sexuale cu el. De asemenea, în luna octombrie a acestui an, mama victimei i-ar fi sustras minorei telefonul mobil, prin exercitarea de acte de violență”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

Individul a ajuns în arestul Poliției. El este acuzat de viol și șantaj. La rândul ei mama victimei este cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile. Femeia este acuzată de agresiune. Elevă de 17 ani va fi consiliată psihologică, spun anchetatorii.