Biciuită, electrocutată și amenințată zilnic: ”Bărbați mascați o trezesc în mijlocul nopții”

Loujain al-Hathloul a fost închisă în 2018 în Arabia Saudită pentru că milita pentru drepturile femeilor saudite. Fratele tinerei, Walid al-Hathloul a declarat că, recent, i-a făcut surorii sale o vizită la închisoare. Iar ceea ce i-a povestit aceasta l-a șocat.

Walid al-Hathloul susține că sora sa este bătută, torturată cu șocuri electrice și amenințată cu violul aproape zilnic. De asemenea, Walid a declarat la un post de știri că sora sa a fost luată din închisoarea Dhahban, Jeddah, și dusă într-un loc secret, cunoscut sub numele de ”hotel”.

În subsolul acelui ”hotel”, fata a fost supusă torturilor. ”Când mă gândesc la ceea ce se întâmplă în acel subsol mă simt rău. Sora mea este bătută, electrocutată și amenințată. Ea mi-a povestit că uneori niște bărbați mascați o trezesc în mijlocul nopții pentru a o amenința. Mă tem că durerea aceasta va rămâne mereu în sufletul ei”, a spus fratele tinerei.

"This is Loujain al-Hathloul. @NickKristof thinks she should be considered for the Nobel Peace Prize this year."

Citește și Femeile din Arabia Saudită vor fi notificate prin SMS atunci când soţul divorţează

The Daily Brief:https://t.co/4tkTLCELJy#FreeSaudiActivists #SaudiArabia pic.twitter.com/3Ww28elELO