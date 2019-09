Motivul uluitor pentru care o directoare de şcoală a lovit un elev de 6 ani cu autism

Potrivit autorităților, copilul a fost trimis să se calmeze, după ce a avut un comportament exagerat, informează The Sun. De asemenea, femeia ar fi intervenit când băiatul a început să fie agresiv la locul de joacă.

Un angajat ar fi declarat că directoarea l-a lovit pe umăr după ce acesta i-a rupt brățara.

„Era foarte nervoasă, foarte. I-a spus că nu a fost cuminte. Băiatul a început să plângă. Am fost șocat”, a mai spus angajatul.

Femeia ar fi încercat să-și convingă colegii să o acopere.

