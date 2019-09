Motivul pentru care un tânăr fotbalist s-a aruncat în fața unui tren: „Îmi pare atât de rău”

Potrivit autorităților, tânărul din Marea Britanie ar fi murit la 12 ore după ce s-a despărțit de iubita lui, din cauza unor mesaje, informează Daily Mail. El s-a aruncat în fața unui tren și a murit pe loc.

Înainte să moară băiatul i-a trimis mamei sale un mesaj de adio: „Te iubesc atât de mult. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Îmi pare atât de rău”.

Tânărul ar fi simțit că iubita lui s-a schimbat și că nu îl mai iubește. Ar fi vrut să o ceară pe iubita sa în căsătorie și își cumpăraseră și o casă împreună. Însă relația lor a început să se strice după ce el a început să ia steroizi.



