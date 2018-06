Motivul pentru care un profesor a decis ca doi deținuți să fie executați în fața elevilor. ”Poate să-i sperie”

metro.co.uk

Doi dealeri de droguri condamnați la moarte în China au fost executați în fața elevilor unei școli, pentru a descuraja consumul unor astfel de substanțe extrem de periculoase.

Elevii unei școli din China s-au numărat printre sutele de persoane prezente la execuția celor doi condamnați la moarte. Mișcarea a fost gândită pentru a descuraja copiii să consume drogurii.

Aproximativ 300 de locuitori din Haikou au participat la condamnarea celor doi, eveniment ce a fost filmat și postat în mediul online.

Aceast eveniment face parte dintr-o campanie guvernamentală cunoscută sub numele de Ziua Internațională împotriva abuzului de droguri și a traficului ilicit, care are loc în ziua de 26 iunie a fiecarui an, scrie metro.co.uk.

Cei doi condamnați, în vârstă de 39, respectiv 36 de ani, au fost găsiți vinovați pentru trafic de droguri de mare risc.

În China, execuțiile publice sunt destul de comune și atrag mii de oameni. Profesorul școlii care și-a dat acceptul ca elevii să fie prezenți la condamnarea celor doi a precizat că astfel de evenimente ”îi educă pe elevi, dar îi și sperie”, fapt ce ar putea duce la scăderea numărului de infracțiuni grave pe teritoriul Chinei.

