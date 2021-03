Mort în fața casei, după ce l-au cărat cu căruța de la bar, unde primise un pumn. ”Era un băiat de nota 10, eu am și plâns”

Este anchetă într-un sat din județul Vaslui, unde un bărbat de 64 de ani a fost găsit fără viață, în drum, după ce cu o seara înainte se certase cu un vecin într-un bar.

Lovit puternic, a căzut cu capul de ciment, spun martorii, și a refuzat să meargă la spital. Câțiva săteni l-au dus acasă cu o căruță și l-au lăsat la poartă.

În zori, omul a fost găsit inconștient și abia atunci a fost chemată ambulanța. Pentru victima scandalului era însă prea târziu.

Victima era cunoscută în Avrămești drept un om liniștit. Locuia împreună cu fratele său și își câștiga existența muncind cu ziua în sat.

Seara obișnuia să se oprească la crâșmă, la un pahar. Ultima oară s-a luat la harță cu un vecin cu 24 de ani mai tânăr, pe care l-ar fi înjurat. Acesta a reacționat extrem de violent și în încăierarea care a urmat cel bătut s-a lovit puternic la cap. A refuzat însă ideea de a fi dus la spital.

Mihai Mocanu, martor: ”Omul era căzut, lac de sânge. Am anunțat barmanița, au ieșit oamenii din bar, l-am luat, l-am pus în căruță, l-a dus acasă. Eu am plecat acasă și a doua zi dimineață am auzit că a murit”.

Un echipaj al ambulanței, venit de la Bârlad, nu a mai putut face nimic pentru victimă.

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanța Vaslui: ”Echipajul a găsit pacientul fără activitate cardio-respiratorie, prezentând mai multe leziuni traumatice, în special la nivelul capului. A fost declarat decesul, iar cazul a fost preluat de poliție”.

”Îmi pare rău de amândoi. Unul intră în groapă, unul se duce unde se duce”

Scandalul din ajun a fost surprins de o cameră de supraveghere din bar. Imaginile au ajuns la anchetatori, care l-au reținut pe suspect, un bărbat căsătorit, cu doi copii acasă.

Localnic: ”Îmi pare rău de amândoi. Unul intră în groapă, unul se duce unde se duce. Au fost prieteni la un pahar de băutură. S-a întâmplat ce nu trebuia. Ăla a fost băut mai mult. De la o simplă lovitura, din ce am auzit și din ce s-a văzut pe cameră a căzut jos. Putea cineva să sune la urgențe. Nu îmi dau seama, cel care a dat lovitura era mai agresiv, mai bea, dar nu se bătea cu lumea. Când bea un pahar”.

Vecin: ”Mortul era un băiat de nota 10. Nu a jignit pe nimeni, nu dat în cap. Eu ieri am și plâns, e ceva de groază. Doamne Maica Domnului, nu înțeleg!”.

Totul ar fi pornit de la câteva înjurături.

Vecină: ”El când bea era rău de gură, dar nu trebuia să facă așa ceva. Când m-am dus era mort în drum. Acolo i-a fost sfârșitul”.

Localnic: ”S-au mai certat, că cică l-a înjurat, de asta l-a bătut. Și ăstălalt era băiat de treabă, îmi pare rău de el, nu am ce îi face. Când era treaz era de treabă, când era beat se lua de oameni”.

Martor: ”Harnic, muncea, ridica o casă, începuse 2 camere. Trebuia să plece la muncă în Germania”.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și în funcție de concluziile legiștilor, încadrarea faptei ar putea fi schimbată. Bărbatul decedat nu avea familie, așa că va fi înmormântat de comunitate.