VIDEO şocant: momentul în care un bărbat își pune câinele să ucidă o pisică

Mai multe imagini cu un câine care și-a lăsat câinele în mod intenționat să atace o pisică au stârnit revoltă și controverse pe internet.

Filmulețul de 55 de secunde îl surprind pe bărbat care poartă o glugă și o jachetă, apropiindu-se de o pisică care stătea pe un gard și împingându-și câinele să o atace, scrie Mirror.

După ce pisica a murit, bărbatul a plecat de la scena accidentului.

Stăpânul pisicii a descoperit ce s-a întâmplat când animalul nu s-a mai întors acasă și a verificat camerele de supraveghere pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Citește și Un crocodil uriaș a înghițit un câine sub privirile terifiate ale stăpânului

„Am rămas șocat de ce am găsit. Am fost foarte supărat. Am fost la vecinii mei pentru că nu mai știam ce să fac”, a spus el.

Poliția a pornit o investigație pentru a-l găsi pe vinovat.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!