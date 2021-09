Momentul șocant în care un bărbat intră intenționat cu TIR-ul într-o casă. Copiii au sărit pe fereastră. VIDEO

“Am sărit din pat pentru că am auzit o bubuitură mare. Zgomotul a răsunat peste tot”, a spus o vecină. “Am fugit și am urmărit camionul, tocmai trecea pe lângă fereastra sufrageriei mele. Nu am văzut niciodată un camion circulând atât de repede. Mergea foarte repede”, a continuat ea.

Un martor ocular a descris că se auzeau foarte multe țipete și că a văzut copiii care locuiau în casă sărind pe fereastră pentru a scăpa din acel haos, conform Glasgowlive.co.uk.

“Copiii din interior au fost nevoiți să sară pe fereastră, altfel nu puteau coborî. I-am văzut și pe părinți, care țipau”, au spus martorii.

Casa lovită de camion a fost distrusă aproape în totalitate.

Purtătorul de cuvânt al poliției a transmis că șoferul a intrat în mod intenționat în casa respectivă, că a fost demarată o anchetă și că, din fericire, nu au fost răniți.

A house in East Kilbride was 'repeatedly rammed' by a lorry late last night. Eyewitnesses said children were inside, but police confirmed nobody was hurt: https://t.co/nhdEVW7V6O



Pics: East Kilbride Discuss/STV News pic.twitter.com/ouuMz1xLvR