Momentul în care un polițist lovește cu pumnul în față o tânără, pe plajă, în SUA. VIDEO

Scenele haotice au fost filmate în weekend pe o plajă din New Jersey. Pe imagini se vede cum doi polițiști se chinuie să țină la pământ o femeie, în timp ce un copil plânge iar o persoană strigă să nu opună rezistență, relatează New York Post.

La un moment dat unul dintre polițiști o lovește de două ori cu pumnul în față pe tânără, deși aceasta era în costum de baie și nu reprezenta o amenințare iminentă.

Femeia se aude strigâng: ”Nu ai dreptul să faci asta” și ”Nu am făcut nimic rău!”. Un al treilea polițist ține martorii la distanță de incident.

Femeia din imagine s-a identificat pe rețelele de socializare ca fiind Emily Weinman din Philadelphia.

Aceasta a povestit că se afla pe plajă cu fiica ei, tatăl și o prietenă și că avea alcool la ea, deși nu are 21 de ani - vârsta legală pentru consum.

Emily a povestit că a fost testată cu etilotestul, rezultatele fiind în regulă. Polițiștii s-ar fi enervat după ce i-a întrebat dacă nu au ceva mai bun de făcut, iar apoi a refuzat să se identifice.

Departamentul de poliție din Wildwood a spus că nu poate comenta imaginile vizualizate de peste 2 milioane de persoane.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G