Momentul în care un polițist împușcă un câine de față cu stăpânul său. VIDEO

În imagini, ofițerul îl roagă pe stăpânul animalului să iasă î stradă să discute. Când bărbatul refuză, ofițerul se îndreaptă amenințător spre el, în timp ce animalul a început să latre. La un moment dat se aude un foc de armă și câinele începe să tăvălească pe jos, scrie Fox News.

„Te-am avertizat?”, i-a spus polițistul proprietarului animalului, așa cum reiese din imaginile care au ajuns pe rețelele sociale.

Din fericire, animalul a fost salvat, după o intervenție chirurgicală. „Este un cățel tare curajos, dar nu ar răni pe nimeni”, a mai adăugat stăpânul cățelului.

Officer in Conway AR shot a innocent dog on private property without a warrant! just a stray dog wanting attention and barking like any other didn’t even kill the dog just left it to suffer. Total bullshit. Prayers to the owner who just lost their dog:( pic.twitter.com/lXYKk06ehG