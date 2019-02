Momentul în care doi Amstaffi sfâşie un ciobănesc. "Copiii nu merg la şcoală de teama lor"

Scene greu de privit au fost surprinse în județul Suceava. Un ciobănesc fără stăpân a fost sfâșiat de doi câini din rasa Amstaff care aparțin unui tânăr de 23 de ani.

Cazul a intrat în atenția autorităților pentru că există suspiciunea că patrupezii au fost asmuțiți.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Aceste imagini au fost surprinse în localitatea Broșteni din județul Suceava. În înregistrare se vede cum un câine este sfâșiat de alți doi patrupezi. Reprezentanțîi unei asociații pentru protecția animalelor au fost anunțați de o tânăra de cele întâmplate și au mers să vadă despre ce este vorba. Au găsit câinele atacat - care s-a dovedit a fi fără stăpân, și l-au adus la un medic veterinar în București, în speranța că își va recăpăta vederea.

Roxana Ciornei, reprezentant asociație pentru protecția animalelor Suceava: "Am preluat cățelul. Un ciobănesc mioritic cu capul sfâșiat la propriu. Am găsit filmări în care acest ciobănesc a fost atacat de 2 Amstaffi, am găsit poze, am dat de proprietari."

Voluntarii susțin că au vorbit cu martori care le-au povestit că patrupezii ar fi fost asmutiti. Proprietarul câinilor care au atacat spune că nu era acasă în acea zi și că a aflat de la tatăl sau și de pe o rețea socială de incident. Câinii ar fi ieșit din curte când li se făcea curat în cușcă.

Ciprian Severin, proprietarul câinilor: "Tata nu putea să se bage la ei pentru că nu se bagă și i-o fi asmuțit altcineva".

-Tatăl tău nu i-a asmuțit?

-Nu, nu. Numai le-a dat drumul atât.

Tatăl copilului: "Au sărit pe el și au venit în față și l-au prins aici. Nu am putut să îi despart."

Proprietarul spune că are câinii pentru a-i păzi caprele - atacate în trecut de patrupezi fără stăpân. Sunt și localnici nemulțumiți de maidanezi.

Localnică: "Am fost atacată de câini. Mulți copii nu pot merge la școală din cauza asta."

-"Ce a făcut copilul ăsta?

-Se spune că au fost asmuțit câinii.

- Nu e adevărat nimic."

Cazul a intrat în atenția polițiștilor.

Comisarul Ionuț Epurianu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava:

"S-a constatat că un tânăr de 23 de ani din orașul Broșteni deține doi câini dintr-o rasă periculoasă, iar, în 10 februarie, aceștia au fost filmați în timp ce atacau un alt câine".

Dacă se va dovedi că animalele au fost asmuțite, proprietarul riscă o amendă sau chiar să fie trimis în spatele gratiilor.

