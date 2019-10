Momentul în care o fată de 3 ani este ademenită cu bomboane de un criminal. VIDEO

Kamile McKinney a dispărut pe 12 octombrie, după ce a fost ademenită de un cuplu care a lăsat un șir de bomboane în apropierea locului în care aceasta se juca, potrivit CNN.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care Kamile și încă un copil adună bomboane de pe jos în apropierea blocului în care locuiau. La un moment dat, un bărbat se oprește și vorbește cu cei doi copii, care îl urmează pe acesta până la mașină.

The video was recovered from a surveillance camera within the Tom Brown Housing complex at about the same time as Kamille Mckinney was reported missing. If you are one of the people in the video, we need your help with the investigation! Please call at 205-254-7777. pic.twitter.com/lvaH1XSjuR