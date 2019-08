Milionar găsit spânzurat în propria casă. Boala de care suferea

Martin Penny, de 63 de ani, avea o valoare de 80 de milioane de lire sterline. Potrivit familiei sale, bărbatul suferea de anxitetate și insomnia din cauza grijilor pe care și le făcea cu privire la situația sa financiară. Situația s-a înrăutățit în momentul în care a început să ia și mai multe pastile, scrie Daily Mail.

