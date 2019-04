Mesajul unei tinere pentru cei care au criticat-o că nu se epilează. VIDEO

Profimedia

O studentă de 24 de ani a încetat să se mai epileze pe picioare pentru că „nu a mai avut chef”. După ce a dezvăluit totul pe rețelele sociale, tânăra a devenit ținta criticilor și a comentariilor negative.

Ana Calatayud Perez – Manglano a încetat să se mai epileze fiindcă „așa a vrut”, nu pentru a transmite un mesaj sau dintr-un gest feminist, scrie Daily Mail.

Foarte mulți utilizatori de internet i-au criticat decizia și au jignit-o pe tânără. „Dacă iubita mea arăta așa, m-aș fi despărțit de ea”, a spus unul dintre ei.

Mesajul tinerei care a refuzat să se mai epileze

„Pur și simplu mi-a fost lene și nu am mai avut chef să mă epilez. Nu am niciun complex și nici nu prea-mi pasă de ce spun oamenii. Nu mi-e rușine de mine. Este vorba strict de o alegere personală. Nu are nicio treabă cu feminismul sau cu încercarea de a demonstra ceva. Pur și simplu nu am mai avut chef”, a declarat Ana, într-o înregistrare video publicată pe rețelele sociale.

