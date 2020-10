Mașină de poliție făcută scrum, în urma unui grav accident produs de o tânără care abia își luase permisul

Un grav accident de circulaţie a avut loc azi-noapte, în Câmpulung, între o maşină de poliţie, aflată în patrulare, și un alt autovehicul, condus de o tânără de 18 ani, care doar ce și-a luat permisul.

Fata nu a acordat prioritate, iar impactul a fost devastator: ambele vehicule au luat foc. Un elev de la Şcoala de Poliţie din Câmpina și un alt șofer le-au sărit în ajutor răniților.

Tânără care nu ar fi acordat prioritate și-a luat permisul de conducere în urmă cu numai două luni. Ciocnirea a avut loc pe o stradă din municipiul Câmpulung, acolo unde Poliția se afla în patrulare.

Andrei Claus Veghes, elev Școala de Poliție Vasile Lascăr Câmpina :"S-a aprins ceva în spate, m-am uitat şi eu în spate, n-am stat pe gânduri, am întors maşina şi m-am întors aici. Nu m-a ajutat extinctorul, am hotărât să iau oamenii din maşină, să acţionez la scoaterea lor. Maşină fiind în flăcări am acţionat foarte repede. Mi-a fost într-adevăr teamă".

Andrei și încă un șofer i-au ajutat pe răniții din vehiculul MAI. Focul s-a extins şi la autoturismul şoferiţei. Doi băieţi, de 15 şi de 16 ani o însoțeau. Cei trei au reuşit să iasă singuri.

Din autoturismele nu a mai rămas nimic.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz, pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.