Mărturia unui bărbat desfigurat de urs. Gestul șocant care l-a salvat de la moarte. FOTO

Nikolai Irgit, un bărbat din sudul Rusiei, a scăpat ca prin minune de un urs agresiv, după ce a mușcat bestia de limbă.

Bărbatul de 35 de ani din Tuva, localitate situată în sudul Rusiei, se afla cu câțiva prieteni pe munte, când a fost atacat de un urs. Ca să se salveze, Irgit a început să lovească ursul cu pumnii și l-a mușcat de limbă, potrivit poliției, citată de Mirror.

Cu toate acestea, el s-a ales cu răni grave la nivelul feței, scalpului, brațelor și pieptului.

„Ursul l-a trântit la pământ și a început să îl atace. La un moment dat, l-a mușcat de față. În acel moment, Irgit a reușit să muște ursul de limbă, motiv pentru care animalul a fugit. După ce și-a revenit, bărbatul, care sângera, și-a strigat prietenii să îl ajute”, au precizat reprezentanții poliției.

În prezent, bărbatul este internat în spital.

„Când am văzut ursul, am paralizat de frică. Nu aveam arme, nici măcar un cuțit. Am început să strig, m-am gândit că poate nu mă atacă, însă ursul a venit spre mine. Am reușit să îl lovesc în față, însă s-a repezit la mine și m-a trântit la pământ”, a spus bărbatul.

După ce acesta l-a mușcat de limbă, ursul s-a speriat și a fugit în pădure. Întrucât a atacat un om, cel mai probabil că ursul va fi împușcat.

Informațiile vin la scurt după ce un urs a fost surprins într-un aeroport aglomerat din estul Rusiei.

