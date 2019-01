Mărturia femeii bătute în fața unui club, de Revelion: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat”

Incidentul a avut loc în noaptea de Revelion, în fața unui club din Clapham. Victima, o studentă la drept în vârstă de 21 de ani, a primit de la un individ cel puțin 7 lovituri cu pumnul. Krystal Mission crede că agresiunea a avut legătură cu un conflict pe care ea și prietenele ei l-au avut cu 4 ore înainte de atac, când s-a certat cu o altă femeie care stătea la coadă să intre în club, scrie Daily Mail.

„Am zgârieturi pe un picior, cred că m-am rănit când m-a târât pe jos. Ambele brațe sunt umflate de la lovituri. Jumătate de față este umflată și mă doare tot corpul. Acum încep să îmi amintesc ce s-a întâmplat. M-a luat pe nepregătite, nu mă așteptam să fiu lovită de un bărbat. Înainte de filmuleț m-a atacat din senin, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nu m-am putut uita la întreaga scenă și nu-mi vine să cred că sunt chiar eu în imagini. Mai multe persoane spun că l-au recunoscut și cred că am identificat un nume pentru poliție. Nu cred că o să mai ies în oraș, cred că va dura ceva până când îmi voi reveni”, a mărturisit tânăra pentru Daily Mail.

Prietena fetei, o dansatoare din Zmbabwe, a postat imaginile pe Twitter în noaptea atacului.

„N-am putut înregistra asta, dar m-a atacat și pe mine și m-a lovit când încercam să o ajut. Sunt în stare de șoc. Ea nici nu l-a atins, nu îl cunoșteam. A apărut din senin. E un laș. Unii oameni sunt nebuni”, a spus Tanya Matangaidze.

Bărbatul este, în prezent, căutat de oamenii legii.

Imagini cu puternic impact emoțional!

Guys this guy attacked my friend outside Lotus today PLEASE retweet this needs to be seen because the security guards did NOTHING and he needs to be charged for assault! pic.twitter.com/fNA6CVSwI5