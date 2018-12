Mama unui elev, sunată de directoare. Aceasta i-a mărturisit că îi iubește fiul

După aceea, ea a i-a mărturisit mamei băiatului de 19 ani întreaga idilă.

Între lunile martie și iunie, profesoara și studentul s-au întâlnit de cel puțin două ori, într-un hotel din orașul Columbia. Într-o convorbire telefonică, profesoara i-a mărturisit mamei că s-a îndrăgostit de fiul ei de 19 ani, care a sesizat autoritățile, potrivit Daily Star.

Dawn Diimmler: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/SwOjcRXDfY pic.twitter.com/ecE1mKToq8

Astfel, fosta directoare adjunctă riscă 5 ani după gratii, pentru corupere sexuală, întrucât legislația in Carolina interzice relațiile sexuale dintre profesori și elevi, indiferent de vârstă.

În primă instanță, a fost condamnat la 30 de zile de închisoare și a primit o amendă de 200 de dolari, după ce a pledat vinovată pentru hărțuire.

MUGSHOT: Dawn Diimmler, the fired Airport High School administrator who had an alleged "unprofessional relationship" with a student in 2017, surrendered to police early Saturday. >>> https://t.co/DrHwKCQKir pic.twitter.com/0Dxkb0j3dY