Mamă și fiu, găsiți morți în casă, cu răni pe corp. Ce suspectează vecinii

Moarte cu semne de întrebare într-o comună din judeţul Bacău. Cadavrul unei bătrâne de 81 de ani şi cel al fiului său, de 58 de ani, au fost găsite de vecini în casă, se pare că la câteva zile de la momentul decesului.

Ambii aveau pe corp răni ce par a fi muşcături de animale. Poliţiştii iau în considerare două ipoteze: fie cei doi au murit intoxicaţi, fie de frig.

Bătrâna şi fiul ei locuiau în aceeaşi casă, în comună Urecheşti, din judeţul Bacău. Vecinii au intrat la bănuieli când au remarcat că de câteva zile nu i-au mai văzut prin curte.

"De 2 zile nu am mai văzut fum şi a venit o vecină care a zis că n-or fi murit? Cum să moară odată amândoi? Ea a zis să strigăm şi am strigat şi colo şi colo dar nu a răspuns nimeni. Am mers la un băiat şi l-am rugat să verifice că mie mi-era frică să nu mă muşte câinii."

"De vreo săptămână cred că sunt morţi. Erau jos şi cred că au îngheţat de frig. Cred că băiatul când şi-a văzut mama moartă a făcut vreun atac."

Deocamdată, nimeni nu ştie ce le-a provocat moartea celor doi. Anchetatorii iau în calcul însă două variante: fie au murit intoxicaţi cu monoxid de carbon, fie au sfârşit din cauza temperaturilor scăzute.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi în funcţie de rezultatul necropsiei se va propune soluţie legală prin parchet.

Tot după necropsie, anchetatorii vor putea afla şi de unde provin urmele găsite pe corpurile celor doi.

