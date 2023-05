Mama bebelușului malnutrit din Prahova a mințit: nu a fost refuzat în alt spital. Ce se întâmplă cu cei doi fraţi mai mari

Mama a susținut că l-a dus la spitalul din Urlați, când l-a văzut așa plăpând, dar că acolo n-a avut cine să-l consulte. De fapt, a vorbit doar cu paznicul și a plecat, spun autoritățile, în urma unei ample anchete. Acum băiețelul este la terapie intensivă, intubat.

Bebelușul a fost dus la spital cu ambulanța, la solicitarea mamei. Femeia le-a spus medicilor că a alăptat copilul, dar ei sunt de părere că pruncul era slabit si deshidratat, murdar și plin de răni.

Anca Miu, directorul Spitalului de Pediatrie Ploiești: „Când a fost adus copilul era în stop cardiorespirator cu lividități pe tot corpul, lividități găsim la persoanele decedate. Ca să fiu mai explicit, avea leziuni, niște plăci suprainfectate ce nu mi-a fost dat să văd de multe ori în viață.”

Mama le-a povestit medicilor că a fost cu bebelușul la spitalul din Urlați, dar n-a găsit un doctor să-l consulte. Autoritățile au declanșat imediat cercetări, pentru că știau că acolo există linie de gardă. Au vizionat imagini surprinse de camerele de supraveghere și au constatat că femeia vorbise cu paznicul spitalului. Bărbatul a povestit cum a decurs discuția.

Emil Drăgănescu, subprefectul județului Prahova: „Agentul de pază de la spital a fost întrebat dacă mai este cineva la pediatrie, i-a comunicat respectivei că programul s-a încheiat la 19:00 la pediatrie. I-a recomandat să solicite o ambulanță, nu a fost de acord cu acest lucru și a plecat.”

Abia a doua zi dimineața femeia a chemat ambulanța. Asistenții de la Direcția pentru Protectia Copilului Prahova s-au dus acasă la ea, in localitatea Valea Călugărească. Acolo au descoperit că bebelușul mai are doi frati, un băiețel de un an și jumătate și o fetiță de 3 ani.

Corina Nicola, purtătorul de cuvânt al DGASPC Prahova: „Nu prezentau semne vizibile de neglijență și erau în regulă alături de părinți. Se vor evalua abilitățile parentale ale mamei astfel încât să se determine ce măsuri trebuie luate, cum putem sprijini familia și copiii.”

Cei mici și mama lor au fost duși împreună într-un centru maternal. Nu este exclus, spun specialistii, ca femeia să treacă printr-un episod de depresie post natală și să nu realizeze pericolul la care și-a expus pruncul. Vecinii spun că era atentă cu cei mici.

Reporter: Are grijă?

Vecină: „Eu zic că are, am văzut-o cu copiii în brațe la poartă.”

Reporter: Pe cel mic l-ați văzut?

Vecină: „O dată în cărucior acolo, la poartă, scos la aer.”

Și polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Fac deocamdată cercetări preliminare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 12-05-2023 17:10