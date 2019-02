Mama a trei copii, "mâncată de vie" de drogul Krokodil: „Este răul pur"

iStock

O tânără mamă din Marea Britanie, una din primele victime ale drogului "Krokodil", dezvăluie agonia pe care a trăit-o după ce a consumat drogul.

Emma Davies, în vârstă de 41 de ani, povestește că mâinile și picioarele i-au fost acoperite de carne putrezită după ce și-a injectat substanța denumită cel mai puternic drog din lume.

Mamă a trei copii, Emma a ales să dezvăluie, pentru The Sun, drama prin care trece, pentru a-i îndemna pe alți tineri să nu se lase pradă temutului drog, care este de zece ori mai puternic decât heroina, fiind amestecat cu gazolină. Folosirea frecventă a drogului Krokodil duce la plesnirea vaselor de sânge, pielea căpătând culoarea verde și ducând în final la putrezirea ei.

Drogul Krokodil, a cărui denumire chimică este dezomorfină, a ucis deja sute de oameni în Rusia și Ucraina, însă în Marea Britanie au fost raportate mai puține cazuri, scrie sursa citată.

Emma a dezvăluit că medicii de la spitalul Gloucestershire Royal au fost bulversați de rănile suferite, după ce și-a injectat drogul.

„A trebuit să stau cu o mână atârnată deasupra capului, pentru ca lichidul să se scurgă, iar un picior pe lângă pat, pentru că simțeam că ia foc”, a povestit femeia.

Brit woman first in UK to be ‘eaten alive’ by world’s DEADLIEST drug krokodilhttps://t.co/bCNMXcqoWr pic.twitter.com/rHvXTHdyYq — Daily Star (@Daily_Star) February 6, 2019



Emma îi sfătuiește pe tineri să stea departe de acest drog.

„Drogul Krokodil ucide oameni în Rusia și va face același lucru și aici. Este răul pur, pentru că știu ce conține. Dacă mă întrebați pe mine, gazolina este cea care îți mănâncă pur si simplu carnea. Am fost acoperită de urme de arsură, deși nu m-am ars eu, veneau din interior”, a mai spus britanica.

What is krokodil and what effect can the drug have on someone? | Metro News https://t.co/nbZSItVBV8 — pops (@pops131) February 7, 2019



