Mama a șase copii și-a înjunghiat mortal soțul. Cum a încercat să ascundă crima

Crimă într-o familie cu şase copii din Alba. O femeie de 39 de ani este reţinută, iar procurorii spun că şi-a ucis soţul cu care era împreună de 25 de ani, şi apoi a încercat să ascundă urmele.

Rudele povestesc că ea ar fi sunat la 112 să cheme ambulanţa, susţinând că bărbatul fusese înjunghiat în sat de o altă persoană. Pe baza probelor clare, suspecta a ajuns după gratii şi este cercetată pentru omor.

În casa celor doi soţi din localitatea Crăciunelu de Jos, scandalurile se ţineau lanţ, spun vecinii. Martorii povestesc că femeia şi-a înjunghiat soţul şi a încercat apoi să şteargă urmele crimei.

Imediat după atac, a chemat o ambulanţă sub pretextul că bărbatul ar fi fost înjunghiat pe când era prin sat.

Gelu Mailat - rudă: "Pe la ora 7 a venit el la mine în casă: "Frate, bem un pahar de bere". După 3 ore am auzit, a zis dânsa, că a venit înjunghiat din sat şi la poliţie a spus tot aşa şi la salvare tot aşa până a aflat poliţia că ea e criminalul".

Gheorghe Mailat - rudă:"A venit băiatul mai mare la mine: "Hai, tată la mine că moare fratele meu. Se certau.

Reporter: "Câţi copii au?

Gheorghe Mailat - rudă:Şase, are copilă mai mare măritată şi al mai mic are un un an şi patru luni."

Vecinii sunt uimiţi de cele întâmplate!

Reporter: Se mai certau?

Localnic: Se mai certau la băutură, aseară s-a întâmplat ce s-a întâmplat."

Cei doi au şase copii, cel mai mare are 23 de ani, iar mezinul de un an şi şase luni.

Asistenţii sociali din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului au deschis o anchetă şi vor decide dacă îi vor prelua pe cei mici, în regim de urgenţă.

Femeia va fi prezentată în fata magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

